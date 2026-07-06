رغم خسائر اليوم.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية في مصر والجنيه الذهب يرتفع 1442 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 مقارنة بتعاملات أمس، إلا أنها لا تزال تحقق مكاسب على أساس أسبوعي، في ظل استمرار التذبذب في السوق المحلية. وسجل الجنيه الذهب أكبر المكاسب خلال أسبوع بارتفاع بلغ 1442 جنيهًا، بينما تراجع سعره على أساس يومي.

المكاسب الأسبوعية للذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 206 جنيهات، ليصعد من 6457 جنيهًا إلى 6663 جنيهًا.

زاد سعر الذهب عيار 21 بنحو 180.24 جنيهًا، ليرتفع من 5649.88 جنيهًا إلى 5830.12 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بنحو 154.50 جنيهًا، بعدما صعد من 4842.75 جنيهًا إلى 4997.25 جنيهًا.

قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1442 جنيهًا، مرتفعًا من 45199 جنيهًا إلى 46641 جنيهًا.

الخسائر اليومية للذهب

وعلى أساس يومي، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، سجلت أسعار الذهب التراجعات التالية:

تراجع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 46 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 40.26 جنيهًا.

هبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 34.50 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 322 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6663 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5830 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4997 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3887 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 207242 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46641 جنيهًا.