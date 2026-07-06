عيار 18 بـ5000 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 وانخفض عيار 21، إلى 5840 جنيها، بانخفاض قدره 35 جنيها مقارنة بمستهل تعاملات اليوم، وتراجع عيار 24 بنحو 40 جنيها ليسجل 6674.29 جنيه.

انخفض المعدن النفيس بالتزامن مع انخفاض أسعار الأونصة في الأسواق العالمية وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الذهب اليوم

- عيار 24: 6674.29 جنيه

- عيار 21: 5840.00 جنيها

- عيار 18: 5005.71 جنيه

- عيار 14: 3893.33 جنيه

- الجنيه الذهب: 46720 جنيها

- أوقية الذهب: 207570 جنيها



سعر الذهب عالمياً

انخفضت سعر الأونصة العالمية إلى نحو 4144.50 دولار.