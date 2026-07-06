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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يهدد نزاهة المنافسة.. يويفا ينتقد قرار تعليق عقوبة بالوجون لاعب منتخب أمريكا

اليويفا ينتقد قرار تعليق عقوبة بالوغون
اليويفا ينتقد قرار تعليق عقوبة بالوغون
حسام الحارتي

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرار تعليق عقوبة اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة البوسنة والهرسك ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس العالم FIFA 2026.

واعتبر اليويفا قرار تعليق العقوبة بـ"غير المسبوق وغير المبرر"، مؤكداً أن هذا القرار "يهدد نزاهة ومصداقية المنافسة".

وبقرار تعليق العقوبة الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الأحد؛ سيخوض بالوجون مواجهة بلاده أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 فجر الثلاثاء.

وكان بالوجون سجل هدف الولايات المتحدة الأول في شباك منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 45 قبل أن يطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 64.

وقال فيفا، الأحد، إن تنفيذ الإيقاف سيُعلّق لمدة عام.

وأوضح “يويفا” في بيان: "قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوجون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر".

وأضاف يويفا في بيانه: "تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة، وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها".

وحذر الاتحاد الأوروبي للعبة من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلاً: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها".

وأضاف: "لا تُعد أي بطولة حدثاً منفصلاً، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثاراً إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها".

ونوه البيان "نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير".

د الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأميركي فولارين بالوغون البوسنة كأس العالم FIFA 2026™

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