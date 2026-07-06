ديفيد مويس: جماهير إيفرتون سعيدة برحيل محمد صلاح عن ليفربول

أبدى ديفيد مويس، المدير الفني لنادي إيفرتون، سعادته برحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول، مؤكدًا أن النجم المصري قدم مسيرة استثنائية مع "الريدز"، لكنه لا يزال قادرًا على مواصلة التألق في أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة.

كان محمد صلاح قد أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، ليسدل الستار على رحلة استمرت تسعة مواسم بقميص الفريق الإنجليزي.

ويواصل قائد منتخب مصر تألقه مع "الفراعنة" في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة المنتخب للتأهل إلى دور الـ16، حيث يستعد لمواجهة الأرجنتين غدًا الثلاثاء.

وقال مويس، في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "الحديث عن محمد صلاح لا يخصني لأنني مدرب إيفرتون، ونحن منافسون شرسون لليفربول".

وأضاف: "أعتقد أن جميع جماهير إيفرتون كانت سعيدة برحيل محمد صلاح، فقد كان لاعبًا مميزًا وهدافًا بارعًا على مدار سنوات، واستمتع مشجعو ليفربول بمشاهدته، لكنني لا أعتقد أن هذه ستكون نهاية مشواره، فما قدمه مع ليفربول كان استثنائيًا".

وعن إمكانية انتقال صلاح إلى إيفرتون، اختتم مويس تصريحاته قائلًا: "هذا غير ممكن، المنافسة بين الناديين شرسة للغاية، ومكانة محمد صلاح في ليفربول كبيرة جدًا، لذلك أرى أن حدوث ذلك مستحيل".