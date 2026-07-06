لوسيد تهزم كورفيت ZR1X وموستانج GTD في أقوى سباق أمريكي

لا تحمل سيارات الأداء الأمريكية، السمعة الاستعراضية الباهرة التي تتمتع بها طرازات أوروبية خارقة مثل فيراري 849 تيستاروسا، إلا أنها تمتلك ذات الجدية والحسم؛ عندما يتعلق الأمر بلغات السرعة الفائقة.

وخاضت شركتا شيفروليه وفورد مؤخرًا تحديات تكتيكية متلاحقة وجهًا لوجه على حلبة "نوربورجرينج" الشهيرة، مسجلتين أرقامًا قياسية تضع الهندسة الأمريكية في منافسة مباشرة مع أفضل ما أنتجته بورش ومرسيدس-بنز.

وفي خطوة استعراضية مثيرة، جمعت منصة (MotorTrend) باقة من أسرع سيارات الأداء في أمريكا لخوض سباق تسارع (Drag Race) تاريخي في قاعدة "مارش" الجوية العسكرية بولاية كاليفورنيا، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026 الحالي.

وشهدت منصات الانطلاق صراعًا ميكانيكيًا عنيفًا بين وحوش محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الهجينة من جهة، والمنظومات الكهربائية بالكامل من جهة أخرى في صالات العرض المفتوحة.

شبكة انطلاق أسطورية تجمع آلاف الأحصنة في قاعدة عسكرية

ضمت قائمة المشاركين في هذا التحدي الكاسح، تشكيلة مرعبة تجمع ما يزيد عن 8,300 حصان من القوة الميكانيكية الصافية على مدرج عسكري يمتد لآلاف الأقدام.

وجاءت السيارات المتنافسة لتمثل ذروة ما توصلت إليه خطوط الإنتاج الأمريكية لعام 2026 الحالي؛ حيث شاركت سيارات هجينة وخارقة مثل “زينجر 21C V ماكس”، وشيفروليه "كورفيت ZR1X" الجديدة كليًا، بجانب فورد "موستانج GTD" وكاديلاك "CT5-V بلاكوينج" الممثلة لمحركات الاحتراق التقليدية.

وعلى الجانب الآخر، اصطفت وحوش الطاقة الكهربائية بالكامل متمثلة في "لوسيد إير سافاير" (Lucid Air Sapphire)، وشاحنة ريفيان "R1T كواد" الكهربائية، بالإضافة إلى طرازي تسلا "سايبر تراك سايبر بيست" وتسلا "موديل 3 بيرفورمانس" التي شاركت لتمثيل مبيعات الشركة الحالية بعد توقف إنتاج طراز موديل S ماديًا في الأسواق.

ودخلت كل من زينجر وشيفروليه السباق بأعلى أرقام قوة جافة بلغت 1250 حصانًا لكل منهما، تلتها لوسيد إير سافاير فوريًا بقوة 1234 حصانًا لتبدأ الملحمة على أرض الأسفلت.

نتائج ربع الميل وصدارة مطلقة لسيارة لوسيد إير سافاير

أثبت العزم اللحظي الفوري للمحركات الكهربائية أنه يمتلك الكلمة العليا عند الانطلاق من الثبات؛ حيث حسمت سيارة لوسيد إير سافاير الفاخرة صدارة سباق ربع الميل (Quarter-Mile) فوريًا محققة زمنًا قياسيًا بلغ 9.14 ثوانٍ وبسرعة اندفاع بلغت 153.2 ميلًا في الساعة، متفوقة على وزنها الثقيل البالغ 5400 رطل والمقاعد المزودة بأنظمة التدليك والمخرجات الفاخرة داخل المقصورة.

وحلت سيارة زينجر الهجينة في المركز الثاني فوريًا بزمن بلغ 9.23 ثوانٍ، تلتها في المركز الثالث سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الهجينة محققة 9.36 ثوانٍ.

وجاءت شاحنة ريفيان الكهربائية في المركز الرابع بزمن 10.45 ثوانٍ، متقدمة بفارق ضئيل للغاية على سيارة فورد موستانج GTD التي سجلت 10.47 ثوانٍ، بينما أنهت شاحنة تسلا سايبر تراك التحدي في المركز السادس محققة 10.97 ثوانٍ، وتبعتها سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس في المركز السابع بزمن 11.11 ثانية، في حين تذيلت سيارة كاديلاك بلاكوينج المزودة بناقل حركة يدوي الترتيب الفني محققة زمنًا بلغ 11.66 ثانية.

تحدي نصف الميل وتأثير الانسيابية الهوائية على الطرقات

لم تنتهِ الإثارة عند هذا الحد؛ إذ قرر فريق عمل موتور تريند لوجستيًا تمديد مسافة المدرج العسكري فوريًا إلى نصف ميل (Half-Mile) للسماح لأسرع 5 سيارات بالانطلاق بكامل حريتها الميكانيكية وتفكيك لغات المقارنة، مما قلل فوريًا من ميزة الاندفاع الأولى للسيارات الكهربائية وأعطى تفوقًا هندسيًا للسيارات ذات السرعات القصوى المرتفعة والانسيابية الهوائية العالية.

وعند تخطي سرعة 180 ميلًا في الساعة، قلبت سيارة الهايبركار الهجينة "زينجر 21C في ماكس" الطاولة ماديًا، مستغلة كفاءتها الهوائية الفائقة لتتجاوز لوسيد فوريًا قبل خط النهاية وتحسم المركز الأول في نصف الميل بزمن 14.40 ثانية وبسرعة مذهلة بلغت 187.9 ميلًا في الساعة.

وحلت لوسيد سافاير ثانية بفارق ضئيل بلغ 0.10 من الثانية مسجلة 14.50 ثانية، وجاءت كورفيت ZR1X في المركز الثالث بزمن 14.70 ثانية، بينما تفوقت فورد موستانج GTD تكتيكيًا على شاحنة ريفيان بعد أن اصطدمت الأخيرة بنظام تحديد السرعة الإلكتروني الجاف والمدمج بها.

وأثبتت هذه التجربة الاستثنائية لعام 2026 الحالي لخبراء ومحبي السيارات الفاخرة أن قطاع الأداء الأمريكي يمر بأزهى عصوره الهندسية؛ حيث تندمج الموثوقية الميكانيكية التقليدية مع الذكاء البرمجي للسيارات الكهربائية لتقدم عروضًا مبيعاتية وتشغيلية تثير فخر الصناعة الوطنية وتعد بتغيير كامل في لغات المنافسة مع الأسواق الأوروبية.