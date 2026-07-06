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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال لقاء السفراء الجدد .. البابا تواضروس يتناول تاريخ مصر والعلاقات مع كنائس العالم والأزهر

البابا تواضروس والسفراء الجدد
البابا تواضروس والسفراء الجدد
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفراء المصريين الذين شملتهم الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٦ الصادرة الشهر الماضي.

رحب قداسة البابا بالسفراء الجدد وألقى كلمة استعرض خلالها عدة محاور تخص مصر الوطن، من حيث التاريخ والهوية وفرادتها الجغرافية والتاريخية. وكذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جهة تاريخها وسماتها وتأثيرها في العالم المسيحي ودورها الفاعل في الوطن مصر، وفي كافة الدول التي تتواجد فيها.  

حيث أكد قداسته على تميز مصر بأنها الدولة الوحيدة في العالم ذات الشكل المربع وهو ما يعطي للشخصية المصرية نوعًا من التوازن ويجعل لها سمات خاصة. مشيرًا إلى الاسم اليوناني القديم لمصر "آخيبتوس " ومن الجزء الأوسط منه جاء اسم Egypt وكذلك الاسم الفرعوني لمصر "كيمي" وهو يعني "التربة السمراء" ، ومن هذا الاسم جاءت علم الكيمياء. ونوه إلى أن مصر هي الدولة الوحيده التي لها علم يحمل اسمها وهو Egyptology ، ومنه جاء فرع علم القبطيات Coptology.

وأن المسيحيين يعيشون في وسط إخوتهم المسلمين في وحدة جميلة سببها وجود نهر النيل الذي يوحد المصريين معًا.

وعن الكنيسة القبطية تحدث قداسة البابا أنها تأسست في مصر من خلال
نبوة «مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ». (إش١٩: ٢٥). وزيارة العائلة المقدسة، وكرازة القديس مار مرقس في مدينة الإسكندرية، ولذلك يسمى البابا "بابا الإسكندرية"  وبهذا صارت الإسكندرية أول مدينة في إفريقيا تنال الإيمان بالمسيح، وعلى أرضها استشهد مار مرقس عام ٦٨م.

كما أشار قداسته إلى ثلاث علامات تتميز بها الكنيسة القبطية وهي: التعليم اللاهوتي المستقيم "الأرثوذكسي"، وأنها كنيسة شهداء، وأنها مهد الرهبنة.

وعرض قداسة البابا لنظام الرهبنة والأديرة القبطية، وأنظمة الخدمة والتكريس في الكنيسة. وشرح التطور التاريخي لانتشار الكنيسة القبطية في العالم، واهتمامها بخدمة مجتمعات الدول التي تتواجد فيها، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم. وتكوين المجمع المقدس وأنواع الخدمة الكنسية وأدوار المرأة في العمل الكنسي، إلى جانب دور الكنيسة في خدمة أبناء المجتمع المصري دون تمييز في مجالي الصحة والتعليم.

تناولت كلمة قداسة البابا للسفراء الجدد العلاقات مع كنائس العالم والعلاقة مع الأزهر الشريف.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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