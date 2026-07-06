القط نيمبوس يمنح مصر الأفضلية.. توقع مثير قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال

تصدر القط "نيمبوس" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقع فوز منتخب مصر على نظيره الأرجنتيني، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



وأظهر مقطع فيديو متداول "نيمبوس" وهو يختار الورقة الخاصة بمنتخب مصر، متجاهلًا ورقة الأرجنتين، في إشارة إلى توقعه تأهل "الفراعنة" إلى الدور ربع النهائي.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل بين الجماهير، إذ اعتبره البعض فألًا حسنًا قبل اللقاء المرتقب، بينما رأى آخرون أنه مجرد توقع ترفيهي يضيف أجواءً من الإثارة والحماس قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين.

ويترقب عشاق كرة القدم مباراة مصر والأرجنتين، التي تعد واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16، في ظل طموحات "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة وتحقيق مفاجأة جديدة على حساب حامل اللقب.