موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حالة من التراجع في الأسعار، إذ تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها البلطي بمختلف أنواعه والجمبري، بينما ارتفعت أسعار بعض الأسماك المجمدة وعدد من الأصناف البحرية، مع استمرار اختلاف الأسعار من صنف لآخر.

أسعار البلطي اليوم

البلطي الممتاز: 104.07 جنيه للكيلو، بانخفاض 10.25 جنيه.

البلطي الصغير: 69.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 7.40 جنيه.

بلطي أسواني: 95.37 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.31 جنيه.

فيليه البلطي: 184.72 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.97 جنيه.

وجاءت أسعار الأسماك التي تراجعت اليوم كالتالي:

جمبري جامبو: 612.91 جنيه للكيلو، بانخفاض 28.03 جنيه.

الجمبري الممتاز: 522.54 جنيه للكيلو، بانخفاض 21.73 جنيه.

الجمبري الوسط: 390.53 جنيه للكيلو، بانخفاض 10.42 جنيه.

الجمبري الصغير: 265.79 جنيه للكيلو، بانخفاض 31.02 جنيه.

الثعابين: 331.52 جنيه للكيلو، بانخفاض 44.57 جنيه.

سمك موسى: 290 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 11.14 جنيه.

القاروص: 285.56 جنيه للكيلو، بانخفاض 12.15 جنيه.

الكابوريا: 165.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.05 جنيه.

وجاءت أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم كالتالي:

الماكريل المجمد: 173.85 جنيه للكيلو، بارتفاع 17.14 جنيه.

السردين المجمد: 123.68 جنيه للكيلو، بارتفاع 18.34 جنيه.

الشعور: 211.05 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 27.20 جنيه.

الموزة: 128.91 جنيه للكيلو، بارتفاع 13.91 جنيه.

القرش: 117 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 12.77 جنيه.

الحدادي: 94.17 جنيه للكيلو، بارتفاع 9.88 جنيه.

المكرونة السويسي: 132.93 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.22 جنيه.

المكرونة الخليجي: 124.86 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.98 جنيه.

المرجان الممتاز: 190.98 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.74 جنيه.

المرجان الوسط: 146.71 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.01 جنيه.

البياض الممتاز: 165.50 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.89 جنيه.

قشر البياض: 171.92 جنيه للكيلو، بارتفاع 5.54 جنيه.

البربوني الممتاز: 221.73 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.35 جنيه.

البربوني المتوسط: 177.56 جنيه للكيلو، بارتفاع 14.60 جنيه.

الوقار: 308 جنيهات للكيلو، بارتفاع 6.61 جنيه.

السبيط: 338.96 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.08 جنيه.

السمك: 157.77 جنيه للكيلو، بارتفاع 0.47 جنيه.