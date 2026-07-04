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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي يقفز 7 جنيهات.. قائمة أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، تراجعًا ملحوظًا في عدد كبير من الأصناف، تصدرها الجمبري الجامبو، والجمبري الممتاز، والجمبري الوسط، إلى جانب انخفاض أسعار فيليه البلطي وقشر البياض، فيما ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، أبرزها البلطي الممتاز والبلطي الأسواني والبياض الممتاز.

وسجل سعر البلطي الممتاز 111.58 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 7.32 جنيه.

كما ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 101.18 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 6.18 جنيه.

سمك البلطي

ووصل سعر البلطي الصغير إلى 76.39 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 2.36 جنيه.

وتراجع سعر فيليه البلطي إلى 171.20 جنيه للكيلو، بانخفاض 18 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

وارتفع سعر البياض الممتاز إلى 160.32 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 4.86 جنيه.

في المقابل، انخفض سعر قشر البياض إلى 163.89 جنيه للكيلو، بعد تراجع قدره 18.79 جنيه.

وسجل سعر الجمبري الجامبو 620.54 جنيه للكيلو، منخفضًا بقيمة 62.56 جنيه، ليسجل أكبر تراجع بين الأصناف خلال تعاملات اليوم.

كما تراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 489.84 جنيه للكيلو، بانخفاض 47.33 جنيه.

وانخفض سعر الجمبري الوسط إلى 384.69 جنيه للكيلو، بتراجع بلغ 43.64 جنيه.

الجمبري

وهبط سعر الجمبري الصغير إلى 263.44 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 33.56 جنيه.

وسجل سعر الماكريل المجمد 161.21 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.95 جنيه.

وانخفض سعر القاروص إلى 274.35 جنيه للكيلو، بعد تراجع بلغ 13.25 جنيه.

كما سجل سعر الموزة 115.62 جنيه للكيلو، منخفضًا بقيمة 8.02 جنيه.

اسعار السمك والجمبري

وتراجع سعر المرجان الممتاز إلى 170.33 جنيه للكيلو، بانخفاض 20.41 جنيه.

وانخفض سعر المرجان الوسط إلى 130.34 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 16.01 جنيه.

وسجل سعر البربوني الممتاز 192.59 جنيه للكيلو، بعد انخفاض 42.41 جنيه.

كما انخفض سعر البربوني المتوسط إلى 148.27 جنيه للكيلو، بتراجع بلغ 15.94 جنيه.

وتراجع سعر الكابوريا إلى 160.93 جنيه للكيلو، بانخفاض 16.95 جنيه.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 27-9-2021

وسجل سعر السبيط 363.33 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 34.75 جنيه.

كما انخفض سعر سمك موسى إلى 299.38 جنيه للكيلو، بتراجع 56.37 جنيه.

وتراجع سعر سمك الشعور إلى 202.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 33.81 جنيه.

وسجل سعر المكرونة الخليجي 113.04 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 14.86 جنيه.

كما انخفض سعر المكرونة السويسي إلى 128.67 جنيه للكيلو، بتراجع 7.48 جنيه.

وفي المقابل، ارتفع سعر الوقار إلى 278.44 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 0.11 جنيه، كما ارتفع سعر السردين المجمد إلى 106.80 جنيه للكيلو، بزيادة 0.13 جنيه.

سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم سعر فيليه البلطي سعر قشر البياض أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

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