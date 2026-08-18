جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن اليوم هو يوم مهم للأمن والسلام والجهود التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال منع الانتشار النووي، حيث بدأنا التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بينما كان النظام السابق لا يتعاون في هذا المجال.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تم العثور في سوريا على بضعة أطنان من مواد نووية يمكن إساءة استخدامها، مضيفا أن الوكالة الدولية جمعت عينات من موقع يضم مواد نووية تعود للنظام السابق.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن التكنولوجيا النووية في سوريا ستكون مرتبطة بالطاقة والصحة وإدارة المياه.

وأوضح جروسي أن وكالة الطاقة الذرية بدأت العمل مع الحكومة السورية الجديدة منذ 18 شهراً، حيث فتحت أمامنا موقعاً سرياً في دير الزور من عهد النظام السابق، ونعمل على معالجة القضايا التي أثارت سابقاً قلق المجتمع الدولي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولفت إلى أن سوريا كدولة ممتثلة بالكامل لكل التزاماتها القانونية المتعلقة بوقف الأسلحة النووية مكانتها في المجتمع الدولي، والآن نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة في التعامل النووي.

ولفت جروسي إلى أن الخطوات المقبلة تشمل مزيداً من التعاون والدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسوريا، والتعاون مع الوكالة الدولية يمهد لسوريا إقامة علاقات وشراكات دولية جديدة ومفيدة في مجال الطاقة النووية.