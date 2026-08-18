سوريا.. 4 غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات مجهولة الهوية شنت فجر اليوم الثلاثاء 4 غارات جوية استهدفت مدرج "مطار أبو الظهور العسكري" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي شمال غربي سوريا.

ووجهت التقارير أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء القصف الذي طال المطار العسكري.

توغلات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة

وفي سياق متصل، جددت القوات الإسرائيلية توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في عدد من المناطق.

مداهمات وحواجز مؤقتة في قرى القنيطرة

وذكرت تقارير أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات داهمت منزلاً في قرية جباتا الخشب شمالي القنيطرة يوم الأحد الماضي.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، وقامت بتفتيش المارة.

وفي تحرك آخر، أفيد بتوغل قوة ثانية تضم 6 آليات في بلدة الرفيد بريف القنيطرة ليلة الأحد، حيث فتشت أحد المنازل، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع فوق المنطقة.

تحليق مكثف فوق القنيطرة والسويداء

ولم تقتصر التحركات الإسرائيلية على المداهمات البرية، إذ شهدت أجواء محافظة القنيطرة والريف الجنوبي لمحافظة السويداء قرب الحدود الأردنية تحليقاً للطيران الحربي، حيث سُمع هدير الطائرات بوضوح حتى وقت متأخر من مساء السبت الماضي.