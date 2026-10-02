محلل سياسي: لا منتصر في المواجهة بين واشنطن وطهران والمفاوضات لم تحقق تقدمًا

قال الدكتور نزار نزال المحلل السياسي من جنين، إن المشهد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يمكن وضعه تحت عنوان «لا منتصر»، موضحًا أن المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة بين الجانبين لم تفضِ إلى أي تقدم، مع تراجع التصريحات الخاصة بالوساطة الباكستانية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على إمكانية عودة التصعيد من جديد.

وأوضح نزال، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة دفعت خلال الفترة الأخيرة بقوات وحاملات طائرات وعشرات الآلاف من الجنود باتجاه منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وصول أسراب من الطائرات إلى مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، معتبرًا أن هذه التحركات توحي باحتمال تنفيذ عمل عسكري جديد.

وأشار المحلل السياسي إلى أن واشنطن لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، خاصة في ظل حالة الارتباك التي يشهدها ملف الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، والتهديدات المرتبطة باحتياطيات الديزل، مؤكدًا أن الوجود الأمريكي في الخليج يرتبط بتأمين مصادر الطاقة وأن التصعيد قد يعود خلال الفترة المقبلة.

وأكد «نزال» أن العقدة الأساسية أمام أي اتفاق تتمثل في تمسك كل طرف بشروطه، موضحًا أن إيران ترى أن الولايات المتحدة لا تريد اتفاقًا بقدر ما تريد «استسلامًا إيرانيًا»، بينما تشمل المطالب الأمريكية الملف النووي والصواريخ والعلاقات الإيرانية مع حلفائها في المنطقة، ولفت إلى أن المفاوضات الحالية قد ترتبط بالتهيئة الأمريكية من جهة، وبحلفاء إيران في المنطقة من جهة أخرى.