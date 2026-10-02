قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. مصرع أحد عناصر الحرس الثوري في انفجار قنبلة بمحافظة سيستان
العلمين الجديدة عاصمة القرار القاري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي في 3 قمم إفريقية رفيعة المستوى
الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة.. غدا
تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي
وزير الخارجية يناقش فرص التعاون مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا
قمة الكرة المصرية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
ضربة موجعة لـ موسيماني قبل مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. ماذا حدث؟
تعرض نجل الفنان محمد عز لحادث سيارة أليم | شاهد
خطيب الأزهر يحذر من اختراق وعي الشباب وجرهم إلى مسارات الضياع والفشل
الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة
الوزراء: المتحف المصري الكبير استقبل نحو 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
الوزراء: المتحف المصري الكبير يستقبل 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
محمد نبيل

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر ووزير الثقافة الأسبق، إن الشعب المصري ساند الدولة والقوات المسلحة عقب هزيمة عام 1967، ورغم مرارة الانكسار، قدّم تبرعات مالية كبيرة أسهمت في دعم الدولة ومساندتها خلال تلك المرحلة.

وأضاف "النبوي" خلال حلوله ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، بمناسبة احتفالات النصر بذكرى 6 أكتوبر 1973، أن الدولة المصرية منذ يونيو 1967، اتخذت قرارًا بتغيير ميزانية الدولة لتُطلق عليها "ميزانية إعداد الدولة للحرب"، وأصبحت الدولة كلها مسخرة لخدمة الأمر.

واستعرض البرنامج وثيقة خلال فترة الإعداد لحرب أكتوبر، تكشف خطط الدولة لتوفير السلع الأساسية وترشيد العملة الصعبة، وكشفت الوثائق جانبًا من خطط الدولة لتنظيم توفير السلع الأساسية وإدارة المخزون الاستراتيجي خلال فترة الحرب، مع تشديد الرقابة على الأسعار وتوزيع الحصص التموينية.
 

وأوضح عبد الواحد النبوي أن أهم تلك الموارد كان الشاي والسكر، لأن الشاي كان يستورد بالكامل، وبلغ استهلاك المصريين منه نحو 2500 طن شهريًا، بتكلفة قاربت مليون جنيه في ذلك الوقت، بينما كانت مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر لعدم كفاية الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن استيراد هذه السلع كان يتطلب عملة صعبة، كانت الدولة تعطي الأولوية في استخدامها لشراء السلاح والذخيرة والمعدات اللازمة للحرب، ما استدعى تنظيم تداول السلع الضرورية وتحديد أسعارها وتوزيع حصص تموينية على المواطنين لضمان توافرها والحد من استغلال الظروف.
 

معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي حلقات معكم منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وأثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ترشيحاتنا

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

اليقطين

يحمي من أمراض خطيرة .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اليقطين؟

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد