قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار
لأول مرة في تاريخه.. سعر الديزل في بريطانيا يتجاوز 2 جنيه استرليني للتر
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل
ارتفع 45 جنيه..سعر الذهب مساء اليوم في الصاغة
رعب السماء.. المظلات المصرية تقتحم حصون العدو في خط بارليف وتكبده خسائر فادحة في حرب أكتوبر
الأنبا رافائيل يلتقي خدام دميانة بالعدوية ويشاركهم اختيار أمناء قطاعات الخدمة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الزمالك يحدد موعد عودة شيكوبانزا قبل القمة أمام الأهلي
إجراء أول حالة قسطرة مخية لمسنة بمستشفى الزقازيق العام
«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث
غرق سيدة بشاطئ عجيبة أثناء السباحة مع زوجها في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة ومعارض بيع السلع الغذائية بالمنصورة

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية
همت الحسينى

 تفقد الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، سوق الجملة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، كما تفقد عددًا من منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بنطاق حيَّي شرق وغرب المنصورة.

وتابع نائب محافظ الدقهلية حركة تداول السلع داخل سوق الجملة، واطلع على مدى توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية، كما تابع مستويات الأسعار وجودة المعروض منها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة فيها، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لعرض وتداول السلع الغذائية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بحيي شرق وغرب المنصورة، حيث تابع توافر السلع الأساسية والغذائية واحتياجات المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وأكد نائب محافظ الدقهلية على أهمية استمرار المتابعة والرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، ورصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة ضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للمغالاة في الأسعار أو التلاعب في جودة السلع.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الدقهلية على متابعة الأسواق بصورة مستمرة، والتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

الدقهلية محافظة حى شرق غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

تقرير: دعم الوقود عالميا قد يتجاوز تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة

تقرير: دعم الوقود عالميا قد يتجاوز تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار

وزير خارجية باكستان: اجتماع اتفاق مكة يبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين

أرشيفي

في غارة جوية.. جيش الاحتلال يزعم مقتل قيادي بحماس

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد