نائب محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة ومعارض بيع السلع الغذائية بالمنصورة

تفقد الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، سوق الجملة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، كما تفقد عددًا من منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بنطاق حيَّي شرق وغرب المنصورة.

وتابع نائب محافظ الدقهلية حركة تداول السلع داخل سوق الجملة، واطلع على مدى توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية، كما تابع مستويات الأسعار وجودة المعروض منها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة فيها، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لعرض وتداول السلع الغذائية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بحيي شرق وغرب المنصورة، حيث تابع توافر السلع الأساسية والغذائية واحتياجات المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وأكد نائب محافظ الدقهلية على أهمية استمرار المتابعة والرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، ورصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة ضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للمغالاة في الأسعار أو التلاعب في جودة السلع.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الدقهلية على متابعة الأسواق بصورة مستمرة، والتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.