ضبط مروج مخدرات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط أحد أشهر مروجي المواد المخدرة بنطاق قرية بطرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة وبندقية خرطوش.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث مركز شرطة طلخا بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى سعد الحته" ،30 عاما ومقيم قرية بطرة بترويج المواد المخدرة على عملاءها بنطاق قرى خط البحر.

تم استصدار إذن النيابة العامة و أسفرت عن ضبط المتحري عنه وبحوزته 6 كيلو من مخدر الهيدرو، 500 جرام من مخدر الشامبو، بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم لما أسفر عنه الضبط بمحضر الشرطة اثر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملاءه والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة