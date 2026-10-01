التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله

يترقب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحديد مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب عقده من نهايته ورغبته في معرفة موقف إدارة النادي من ملف التجديد.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادي آخر بداية من شهر يناير المقبل دون الحاجة للحصول على موافقة إدارة ناديه الأمر الذي يضع ملف تجديده ضمن أولويات الفترة المقبلة.

أحمد فتوح يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

وأكد مصدر مقرب من أحمد فتوح أن اللاعب لا يغلق الباب أمام الاستمرار داخل الزمالك وتجديد تعاقده مشيرا إلى أن فتوح يرحب بالبقاء مع الفريق، إلا أن الجانب المالي سيكون عنصرا أساسيا في تحديد موقفه النهائي.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينتظر من إدارة الزمالك تقديم عرض مالي يتناسب مع إمكاناته وقيمته داخل الفريق خاصة أنه يرغب في الحصول على التقدير المادي المناسب في حال استمرار العلاقة بين الطرفين.

فتوح لا يمانع الرحيل عن القلعة البيضاء

وفي المقابل، لا يتمسك أحمد فتوح بالاستمرار مع الزمالك في حال كانت هناك رغبة من جانب إدارة النادي في رحيله خاصة إذا تلقى النادي عرضا يحقق استفادة مالية من وراء انتقاله.

وشدد المصدر على أن اللاعب لا يرغب في الدخول في أي خلاف مع إدارة الزمالك بسبب ملف تجديد عقده وإنما ينتظر اتضاح الرؤية بشأن مستقبله سواء من خلال التوصل لاتفاق جديد أو الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة.

عرض ليبي جديد يهدد استمرار فتوح

وتلقى أحمد فتوح خلال الفترة الماضية عدة عروض للرحيل عن الزمالك كان أبرزها عرض أهلي بني غازي الليبي الذي أبدى تمسكه بالحصول على خدمات اللاعب، في ظل المقابل المالي الذي يمكن أن يحصل عليه الظهير الأيسر حال انتقاله إلى النادي الليبي.

ويفوق العرض المالي المنتظر من أهلي بني غازي ما يحصل عليه أحمد فتوح حاليا مع الزمالك بفارق كبير وهو ما يجعل العرض الليبي أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

الزمالك يتمسك برفع قيمة العرض المالي

وكانت إدارة الزمالك قد رفضت العرض السابق المقدم من أهلي بني غازي بسبب عدم ملاءمة المقابل المالي لطموحات النادي إلا أن الفريق الليبي لم يتراجع عن رغبته في ضم أحمد فتوح.

ويعمل أهلي بني غازي على تحسين المقابل المالي المقدم إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة أملا في الوصول إلى صيغة جديدة قد تدفع إدارة القلعة البيضاء للموافقة على رحيل اللاعب في الوقت الذي يترقب فيه فتوح حسم موقفه بشكل نهائي.