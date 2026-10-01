القبض على المتهم بإطلاق نار في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بإحدى المناطق بالمحلة بالغربية مما عرض حياته والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك معرض "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة ) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الظاهر بمقطع الفيديو "محدث صوت")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 5 سبتمبر المنقضى بدائرة القسم محل سكنه ابتهاجاً بعقد قران أحد أصدقائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.