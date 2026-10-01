تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بحضور عدد من ضباط المركز ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول ما يقدمه مركز البحوث الطبية والطب التجديدي من إضافة علمية رائدة في المجال الطبي، وكذلك تقديم رؤية المركز لتحقيق التعاون في مشروع إعداد الأبطال الرياضيين على أسس علمية سليمة ومتطورة.

وألقى اللواء طبيب مصطفى النقيب، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المركز يسعى إلى تطوير الأداء الطبي والبحثي، وتقديم الدعم لإعداد الأبطال الرياضيين وخدمة المجال الرياضي في مصر.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بإمكانيات المركز وما يضمه من أحدث التقنيات العالمية والكوادر البشرية المتميزة، بما يحقق التكامل بين الخبرات الرياضية والطبية والبحثية، مؤكدًا أن التعاون مع القوات المسلحة يسهم في تحقيق منظومة متكاملة تؤمن بأهمية العلم في تطوير الرياضة المصرية.

أعقب ذلك تنفيذ جولة تفقدية بالمركز شملت المرور على مركز التجارب ما قبل الإكلينيكية، ومعمل الجينوم المرجعي، ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني، والبنك الحيوي، والتي عكست المستوى العلمي الراقي الذي يتم العمل به وفقًا لأحدث الأسس العلمية، بواسطة نخبة من الكوادر البشرية، وباستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المعتمدة دوليًا

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية وتوظيف الإمكانيات البحثية الحديثة لخدمة الرياضيين وفقًا لأسس علمية متطورة.