زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة

في مشهد مؤثر غلبت عليه مشاعر الحزن والوفاء، حرص طلاب إحدى المدارس الإعدادية على نعي زميلهم الراحل مروان خلال طابور الصباح، مستذكرين مواقفه وصداقته بينهم، وموجهين له رسائل مؤثرة أكدوا خلالها: «زمايلك مش هينسوك أبدًا».

وخلال طابور الصباح، بدت علامات الحزن والتأثر واضحة على وجوه زملائه، وانهمرت دموع بعض الطلاب أثناء توديع زميلهم الراحل، وسط حالة من الصمت والذهول، مؤكدين أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا بينهم، وأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوبهم ولن ينسوه أبدًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ولاقت المشاهد تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبروا عن تعاطفهم مع الطلاب وأسرته، داعين للطالب الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته وزملائه بالصبر والسلوان.