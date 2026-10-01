إنجاز جديد لجامعة الجلالة الأهلية بعد إدراجها في تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية 2027

حققت جامعة الجلالة إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية، بعد إدراجها ضمن تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية (THE World University Rankings) لعام 2027، لتأتي ضمن الفئة 1001–1200 عالميًا، في إنجاز يعكس تطور أداء الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي.

وجاءت جامعة الجلالة في المركز الـ13 بين 55 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف هذا العام، كما جاءت الجامعة الأهلية المصرية الوحيدة المدرجة ضمن تصنيف THE World University Rankings 2027، وفقًا للبيانات المنشورة عن التصنيف.

ويعد ظهور جامعة الجلالة في التصنيف العالمي أحد المؤشرات على التطور المستمر الذي تشهده الجامعة منذ تأسيسها، في إطار توجهها نحو تعزيز جودة التعليم، ودعم البحث العلمي، وتوسيع الشراكات والتعاون الأكاديمي الدولي، بما يسهم في ترسيخ حضورها على خريطة التعليم العالي عالميًا.

ويضم تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية لعام 2027 نحو 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس أداء الجامعات في مجالات رئيسية من بينها التدريس، والبحث العلمي، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، والصناعة.

من جانبه، توجه الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجتمعها الأكاديمي والإداري، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب، إلى جانب شركائها، تقديرًا لإسهاماتهم المستمرة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.

وتواصل جامعة الجلالة مسيرتها نحو مزيد من الحضور والتنافسية على خريطة التعليم العالي عالميًا.