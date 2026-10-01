قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة
الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد لجامعة الجلالة الأهلية بعد إدراجها في تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية 2027

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
نهلة الشربيني

حققت جامعة الجلالة إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية، بعد إدراجها ضمن تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية (THE World University Rankings) لعام 2027، لتأتي ضمن الفئة 1001–1200 عالميًا، في إنجاز يعكس تطور أداء الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي.

وجاءت جامعة الجلالة في المركز الـ13 بين 55 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف هذا العام، كما جاءت الجامعة الأهلية المصرية الوحيدة المدرجة ضمن تصنيف THE World University Rankings 2027، وفقًا للبيانات المنشورة عن التصنيف.

ويعد ظهور جامعة الجلالة في التصنيف العالمي أحد المؤشرات على التطور المستمر الذي تشهده الجامعة منذ تأسيسها، في إطار توجهها نحو تعزيز جودة التعليم، ودعم البحث العلمي، وتوسيع الشراكات والتعاون الأكاديمي الدولي، بما يسهم في ترسيخ حضورها على خريطة التعليم العالي عالميًا.

ويضم تصنيف Times Higher Education للجامعات العالمية لعام 2027 نحو 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس أداء الجامعات في مجالات رئيسية من بينها التدريس، والبحث العلمي، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، والصناعة.

من جانبه، توجه الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجتمعها الأكاديمي والإداري، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب، إلى جانب شركائها، تقديرًا لإسهاماتهم المستمرة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.

وتواصل جامعة الجلالة مسيرتها نحو مزيد من الحضور والتنافسية على خريطة التعليم العالي عالميًا.

جامعة الجلالة الجامعات الأهلية التصنيفات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات

بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين

الأوقاف تفتتح 28 مسجدًا غدًا الجمعة

الأوقاف تفتتح 28 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

شيخ الأزهر يحيي المواقف الشجاعة المنصفة لفلسطين بالأمم المتحدة: الرهان على استمرار الدعم غير المشروط للاحتلال لن يدوم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد