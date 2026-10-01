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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ القليوبية يناقش مخطط تحويل «القلج» إلى مدينة.. ويؤكد أهمية وضع رؤية عمرانية متكاملة للمنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

ناقش الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، مخطط تحويل القلج وتوابعها التابعة لمركز الخانكة إلى مدينة، وذلك خلال عرض تفصيلي للدراسة التخطيطية والرؤية العمرانية المقترحة، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة ومعدلات النمو السكاني والعمراني بها.
جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والدكتور عابد محمود جاد القائم بعمل عميد معهد الوادي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، والدكتورة فاهيمة الشاهد رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم بمعهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، ورئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية سابقًا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني
واستعرضت الدكتورة فاهيمة الشاهد الدراسة التخطيطية الخاصة بمخطط تحويل القلج إلى مدينة، والتي تناولت الرؤية العمرانية المستقبلية للمنطقة، ومقوماتها السكانية والعمرانية، ومقترحات تنظيم الكتلة العمرانية والامتدادات المستقبلية، إلى جانب استخدامات الأراضي وشبكة الطرق والمحاور ومواقع الخدمات والمرافق.


كما تناول العرض تصورًا متكاملًا للتنمية العمرانية بالمنطقة، يستهدف تحقيق التكامل بين المناطق السكنية والخدمية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والربط بين التجمعات العمرانية، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان.
وأكد محافظ القليوبية أن التخطيط العمراني السليم يمثل الأساس لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، مشددًا على ضرورة أن يراعي المخطط احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وألا يقتصر على التوسع العمراني فقط، وإنما يتضمن تخطيطًا متكاملًا للبنية الأساسية وشبكات المرافق.

منظومة متكاملة للصرف الصح

 


كما شدد المحافظ على أهمية وضع منظومة متكاملة للصرف الصحي ضمن المخطط، وتحديد مواقع محطات معالجة ورفع الصرف الصحي بما يتناسب مع التوسعات العمرانية المستقبلية والكثافات السكانية المتوقعة، مع مراعاة سهولة الربط بشبكات الصرف وخطط التوسع المستقبلية، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم ظهور مشكلات في البنية التحتية مع النمو العمراني.
ووجه المحافظ باستكمال الدراسات الفنية والتخطيطية ومراجعة مختلف مكونات المخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع دراسة الاحتياجات المستقبلية للمنطقة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والحكومية، وشبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والمرافق الأساسية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن المخطط.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة تحويل القلج إلى مدينة تأتي في إطار توجه المحافظة نحو إعداد رؤى عمرانية متكاملة للمناطق ذات النمو السكاني والعمراني المتزايد، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويدعم توفير الخدمات، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للتخطيط العمراني.

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