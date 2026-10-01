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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير شباب ورياضة القليوبية يبحث مع لجنة الأزمات والكوارث خطة العمل خلال الفترة المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقدت الدكتورة إيمان رمضان مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماع مع لجنة الأزمات ، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بضرورة رفع درجة الإستعداد والتعامل الفعال مع الأزمات والطوارئ ، حيث تم الإجتماع بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ودعاء نبيه وكيل المديرية للشباب وأعضاء لجنة الأزمات والكوارث بالمديرية.


وتناول الاجتماع وضع إطار متكامل لعمل لجنة الأزمات والكوارث، بما يضمن سرعة الإستجابة ورفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ، حيث تم تكليف اللجنة بإعداد ملف متكامل للأزمات والكوارث يتضمن حصرًا وتحليلًا للمخاطر المحتملة، وإجراءات التعامل معها، وخطط الإخلاء والطوارئ وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب إعداد ومراجعة خطط مواجهة الأزمات بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة.
كما تم التأكيد على تكليف مسئول للأزمات والكوارث بكل إدارة فرعية بالتنسيق مع مدير الإدارة، على أن يتولى متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والاستعداد للطوارئ داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للإدارة، ورفع تقارير دورية عن الموقف ومدى الالتزام بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة.

اشتراطات السلامة


وأكدت الدكتورة إيمان رمضان على أهمية قيام اللجنة بمتابعة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مراكز الشباب، والتأكد من توافر وسائل وأدوات الحماية المدنية، وصلاحية وتوزيع طفايات الحريق وسهولة الوصول إليها، فضلًا عن متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والتعامل مع مصادر الخطر داخل المنشآت.
كما شملت خطة العمل متابعة مدى الالتزام بتطبيق الكود المصري لتشغيل حمامات السباحة، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة، وأدوات ومعدات الإنقاذ اللازمة، وجاهزية العاملين والمسئولين عن حمامات السباحة للتعامل مع حالات الطوارئ، بما يسهم في توفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لللاعبين والممارسين . 
كما أكدت على  أهمية إستمرار أعمال المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لمستوى جاهزية المنشآت، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها بشكل فوري، مع رفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة، بما يدعم منظومة الوقاية والاستعداد ويعزز معايير الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة القليوبية.

القليوبية الشباب والرياضة مديرية الشباب الهيئات الشبابية الإجراءات الوقائية

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