بعد إعلان الطوارئ في أمريكا.. ما علاج حمى الضنك

زاد اهتمام العالم في الآونة الأخيرة بحمى الضنك بعد انتشارها في أمريكا وإعلان حالة الطوارئ.

ووفقا لما ذكره موقع يونيسيف نكشف لكم كيفية علاج حمى الضنك الخفيفة.

يركز العلاج على تخفيف الأعراض، مثل خفض الحرارة وتسكين الألم و استشر طبيباً دائماً والتزم بنصائحه.

يمكن علاج معظم المصابين بعدوى حمى الضنك الخفيفة في المنزل باستخدام مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول، ولن يحتاجوا إلى تدخل طبي وسيعودون تدريجياً إلى حالتهم الطبيعية.

علاج حمى الضنك

إذا تم تشخيص إصابة شص بالغ أو إصابة طفلك بحمى الضنك الخفيفة، يمكنك دعم التعافي من خلال:

الراحة قدر الإمكان.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول الطعام المغذي.

تناول الباراسيتامول للمساعدة في تخفيف الألم والحمى، وفقًا لتوصيات أخصائي الرعاية الصحية.

يساعد مسح الجلد بالماء البارد على خفض الحرارة.

تجنب الإيبوبروفين والأسبرين وغيرها من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، لأنها قد تزيد من خطر النزيف.

راقب الأعراض عن كثب فقد تتفاقم حمى الضنك خلال ساعات قليلة، إذا لاحظت أي علامات لحمى الضنك الشديدة، فاطلب العناية الطبية العاجلة فوراً.