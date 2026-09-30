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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على التصوير بقيام عدد من الأشخاص بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية .

بالفحص أمكن تحديد القائم على التصوير (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) وبسؤاله قرر بتضرره من مستأجر إحدى الشقق السكنية بالعقار محل سكنه لقيامه بإدارة الشقة فى الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى بعلم مالكها ، وقيامه بتاريخ 27/ الجارى بتصوير المقطع المشار إليه عقب قيام أحد سكان العقار بطرد مستأجر الشقة ومن برفقته ولواذهم بالفرار مستخدمين "سيارة ميكروباص ، دراجة نارية" .


 

أمكن تحديد وضبط السيارة والدراجة النارية الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديها (سائق ، عامل "له معلومات جنائية" – مقيمان بالفيوم) كما أمكن ضبط (مستأجر الشقة ، مالكها ، سائق ، سيدتين – مقيمين بالفيوم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

للأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشقق

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