وزير خارجية الإمارات يطمئن ساعر على سلامة ركاب رحلة «فلاي دبي»

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، للاطمئنان على سلامة ركاب رحلة شركة «فلاي دبي» التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط في السعودية.

وجاء الاتصال في أعقاب الواقعة التي شهدتها الرحلة، وسط متابعة رسمية لملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذت لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

وأكد الجانبان أهمية متابعة التطورات والتنسيق بشأن الواقعة، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية للوقوف على أسبابها وتفاصيلها، مع دعوات إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة أو استباق نتائج التحقيقات.

وكانت شركة «فلاي دبي» قد أعلنت أن طاقم الرحلة تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها، قبل أن تهبط بسلام في مطار تبوك السعودي، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وبعد هبوط الطائرة في السعودية، جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل الركاب إلى وجهتهم النهائية على متن طائرة بديلة، والتي وصلت لاحقًا إلى مطار بن جوريون.

وتأتي الاتصالات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في إطار متابعة تداعيات الواقعة، في وقت لا تزال فيه الجهات المختصة تعمل على تحديد ملابسات ما حدث داخل قمرة القيادة والأسباب التي أدت إلى تغيير مسار الرحلة.

وأكدت السلطات الإماراتية، في وقت سابق، ضرورة عدم تداول أي معلومات غير رسمية بشأن الواقعة، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، في ظل انتشار روايات وتفاصيل متباينة حول الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

