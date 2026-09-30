الطيران المدني بالإمارات يدعو لعدم تداول معلومات غير رسمية بشأن واقعة فلاي دبي

دعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات إلى عدم تداول أو نشر أي معلومات غير رسمية بشأن الواقعة التي تعرضت لها رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» أثناء توجهها من دبي إلى مطار بن جوريون، مشددة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق ما ستسفر عنه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بشأن ملابسات الرحلة رقم FZ1073، التي غادرت مطار دبي الدولي متجهة إلى بن جوريون، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط بأمان في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، عقب وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، وفق ما أعلنته شركة «فلاي دبي».

وأكدت الشركة أن طاقمها تمكن من السيطرة على الوضع وتأمين الطائرة، قبل تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في تبوك، مشيرة إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. كما أوضحت أن الأسباب والدوافع المرتبطة بالواقعة لا تزال غير معروفة في المرحلة الأولية، وأنها تخضع لتحقيق رسمي.

وشددت «فلاي دبي» على ضرورة الامتناع عن التكهنات السابقة لأوانها، إلى حين قيام السلطات المختصة بجمع المعلومات والحقائق اللازمة واستكمال التحقيقات.

وكانت تقارير إعلامية تداولت روايات متعددة بشأن طبيعة ما جرى داخل قمرة القيادة، من بينها مزاعم حول تعرض أحد الطيارين للطعن ومحاولة السيطرة على الطائرة، إلا أن هذه التفاصيل لم تُحسم بصورة نهائية، ولا تزال دوافع الواقعة قيد التحقيق.

وأظهرت بيانات منشورة عن مسار الرحلة أن الطائرة تعرضت لتغير مفاجئ في مسارها قبل هبوطها في السعودية، بينما أكدت المصادر الرسمية المعروفة حتى الآن سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وتتولى الجهات المختصة التحقيق في وقائع الطيران وفق الأطر المعمول بها دوليًا، فيما تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن من مهامها المشاركة في التحقيقات المتعلقة بوقائع الطائرات المدنية عندما تكون الدولة أو جهة تابعة لها طرفًا معنيًا بالواقعة.

وتأتي الدعوة الإماراتية في ظل انتشار معلومات وتفاصيل متباينة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل انتظار النتائج الرسمية للتحقيقات أمرًا ضروريًا لتحديد ملابسات الواقعة وأسبابها بدقة.