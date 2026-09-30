القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في بداية جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بالمحافظة، بحضور وفد من قيادات رئاسة الطائفة والقيادات الإنجيلية بالأقصر.

وضم وفد رئاسة الطائفة الإنجيلية: الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الانجيلي، والسيدة هالة توما، زوجة رئيس الطائفة ومديرة مدرسة نيو رمسيس، والقس أيمن رمسيس، نائب رئيس السنودس، والقس ولسن نجيب، رئيس المجمع، والقس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والقس صموئيل عادل، رئيس المجلس الرعوي والكرازي والمرسلي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات عامة، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام والخدمات المقدمة لأبناء محافظة الأقصر، إلى جانب بحث سبل التعاون والتواصل بين المحافظة وكنائس الطائفة الإنجيلية، بما يخدم المجتمع ويسهم في دعم قيم المواطنة والتعاون.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة الأقصر، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة، ودعم كل ما يسهم في خدمة الإنسان والمجتمع المصري.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «الطائفة الإنجيلية ممتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس، ونقدر ما تقدمه الدولة من دعم وتعاون، بما يعكس اهتمامها باحتياجات المواطنين وحرصها على إتاحة دور العبادة لمختلف أبناء الوطن».

من جانبه، رحب المهندس عبد المطلب عمارة بوفد رئاسة الطائفة الإنجيلية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية والمجتمعية في خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة: «إن مصر ستظل وطنًا يجمع أبناءها جميعًا، ونحرص دائمًا على دعم قيم المواطنة والمحبة والتعاون، بما يعزز وحدة الوطن وتماسكه، ويؤكد أن الجميع شركاء في بناء مستقبل مصر».