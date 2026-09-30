قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
«شتاء قاتم» يقترب من أوروبا.. وزير دفاع بلجيكا يُحذّر من هجمات روسية جديدة
فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر
هل يجوز المسح على الجورب القصير؟.. الإفتاء توضح الشروط والمُبطلات
القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور
مقتـل 5 يمنيين بينهم طفل في قصف حوثي على تعز
الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا
رحلة قانون الإجراءات الجنائية.. من بدء إعداده إلى تأجيل تطبيقه عاما
الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام
انفراجة قريبة والأسعار هتستقر.. خبر سار من شعبة المخابز بشأن الفينو والسياحي
سماع الشهود يؤجل محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون لـ 29 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية
ميرنا رزق

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في بداية جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بالمحافظة، بحضور وفد من قيادات رئاسة الطائفة والقيادات الإنجيلية بالأقصر.

وضم وفد رئاسة الطائفة الإنجيلية: الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الانجيلي، والسيدة هالة توما، زوجة رئيس الطائفة ومديرة مدرسة نيو رمسيس، والقس أيمن رمسيس، نائب رئيس السنودس، والقس ولسن نجيب، رئيس المجمع، والقس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والقس صموئيل عادل، رئيس المجلس الرعوي والكرازي والمرسلي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات عامة، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام والخدمات المقدمة لأبناء محافظة الأقصر، إلى جانب بحث سبل التعاون والتواصل بين المحافظة وكنائس الطائفة الإنجيلية، بما يخدم المجتمع ويسهم في دعم قيم المواطنة والتعاون.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة الأقصر، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة، ودعم كل ما يسهم في خدمة الإنسان والمجتمع المصري.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «الطائفة الإنجيلية ممتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس، ونقدر ما تقدمه الدولة من دعم وتعاون، بما يعكس اهتمامها باحتياجات المواطنين وحرصها على إتاحة دور العبادة لمختلف أبناء الوطن».

من جانبه، رحب المهندس عبد المطلب عمارة بوفد رئاسة الطائفة الإنجيلية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية والمجتمعية في خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة: «إن مصر ستظل وطنًا يجمع أبناءها جميعًا، ونحرص دائمًا على دعم قيم المواطنة والمحبة والتعاون، بما يعزز وحدة الوطن وتماسكه، ويؤكد أن الجميع شركاء في بناء مستقبل مصر».

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

التوتر

لو بتعاني من التوتر.. إليك القواعد الذهبية للتخلص منه

الحمل

كيف تحافظين على صحتك خلال الحمل

الخناق الحنجري

بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الخناق الحنجري

بالصور

غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء

الموز ذو البقع السوداء.. هل يحارب الخلايا السرطانية حقا؟

الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد