وزير التعليم الأسبق: تشكيل قوة عربية مشتركة أصبح ضرورة لحماية مقدرات المنطقة

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتزايدة.

تشكيل قوة عربية مشتركة

وقال الرافعي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الدعوة إلى تشكيل قوة عربية مشتركة تمثل ضرورة في ظل طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن وجود قوة عربية قادرة على الردع من شأنه أن يعزز قدرة الدول العربية على حماية مقدراتها والتعامل مع الأزمات والصراعات التي قد تهدد أمنها واستقرارها.

تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية

وأشاد وزير التربية والتعليم الأسبق بالرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة المصرية تجاه قضايا المنطقة، معتبرًا أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية أصبح أمرًا مهمًا في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه المنطقة لم تعد تقتصر على جانب واحد، وإنما تمتد إلى ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وهو ما يتطلب، بحسب رؤيته، قدرًا أكبر من التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية.

وأشار الرافعي إلى أن بناء منظومة عربية أكثر قدرة على حماية مصالحها ومقدراتها يتطلب توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.