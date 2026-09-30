سفيرة رومانيا بالقاهرة تبحث مع الناقل الوطني تعزيز التعاون في مجال الصيانة والدعم الفني

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، سعادة السيدة أوليفيا توديريان، سفيرة رومانيا لدى جمهورية مصر العربية، ووفدًا من شركة تاروم (TAROM)، الناقل الوطني الروماني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة للشراكة بين الجانبين.

وضم وفد شركة تاروم Florian Trăilă، المدير التنفيذي لشركة TAROM Tehnic، و Romeo Ivan، مدير الصيانة، بحضور الطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المهندس محمد سامي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والأستاذة رباب حمدي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية.

وتناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها خدمات الصيانة والدعم الفني، ودعم الطائرات وقطع الغيار، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مصر للطيران، خاصة في تقديم خدمات الدعم والصيانة للطائرات بالمقاصد السياحية المصرية، ومن بينها شرم الشيخ والغردقة.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بما يسهم في دعم مرونة العمليات التشغيلية، وتوفير حلول فنية متكاملة، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركتين، في ضوء ما يمتلكه الجانبان من خبرات وإمكانات في قطاع الطيران.

وأكد الطيار أحمد عادل أن زيارة السفيرة الرومانية ووفد شركة تاروم تمثل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التعاون بين الناقلين الوطنيين لمصر ورومانيا، مشيرًا إلى حرص مصر للطيران على توسيع مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات الفنية المتخصصة، لا سيما في مجالات الصيانة والخدمات الفنية والدعم التشغيلي.

وأضاف أن مصر للطيران تواصل تنفيذ خططها الطموحة للتطوير والتحديث، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من قدراتها الفنية والبشرية، وتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متطورة ويدعم تنافسيتها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبها، أعربت السفيرة أوليفيا توديريان عن سعادتها بزيارة مصر للطيران، مؤكدة أن تعزيز التعاون في قطاع الطيران يمثل أحد المجالات المهمة في العلاقات المصرية الرومانية، ومعربة عن تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني والتشغيلي، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الجانبين ويدعم العلاقات المتميزة بين مصر ورومانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر للطيران على تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون الفني والتشغيلي مع شركات الطيران العالمية، بما يدعم مكانتها وقدراتها في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني على المستويين الإقليمي والدولي.