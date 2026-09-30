الغربية.. رفع درجة الاستعداد لاحتفالات أكتوبر والعيد القومي ومولد السيد البدوي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، ووجّه برفع درجة الاستعداد بمختلف الأجهزة التنفيذية، استعدادًا لاحتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، والعيد القومي لمحافظة الغربية، واحتفالات مولد السيد البدوي، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية المحافظة وانتظام الخدمات خلال هذه المناسبات.

توجيهات محافظ الغربية

،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات.

تحرك تنفيذي

وهنأ محافظ الغربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما هنأ أهالي محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنيًا أن تظل الغربية دائمًا نموذجًا مشرفًا في العمل والعطاء، مؤكدًا أن شهر أكتوبر في الغربية يضم عددًا من الفعاليات والمناسبات المميزة التي تستوجب استعدادًا خاصًا من مختلف الأجهزة التنفيذية.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، ومراجعة كفاءة الطرق والإنارة العامة والميادين والمحاور الرئيسية، خاصة بالمناطق التي تشهد إقبالًا وتجمعات، إلى جانب رفع جاهزية قطاعات الصحة والإسعاف والحماية المدنية، وتنظيم الحركة المرورية، وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت الغذائية.

تحسين خدمات المواطنين

كما أكد المحافظ أن المحافظة أعدت برنامجًا متنوعًا للاحتفالات والفعاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يتيح مشاركة المواطنين ويجعل أجواء الاحتفال حاضرة في مختلف أنحاء الغربية، مع أنشطة وفعاليات تناسب مختلف الفئات، وتواكب ما يشهده شهر أكتوبر من مناسبات وطنية ودينية مميزة.

دعم الاحتفال بالعيد القومي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، والعمل على ظهور محافظة الغربية بالمظهر اللائق الذي يليق بأهالينا وضيوفها، مع تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية لخروج احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي ومولد السيد البدوي بصورة منظمة ومشرفة.