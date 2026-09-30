أرقام لم يشهدها القرن الحالي.. عوائد السندات البريطانية تشتعل وتدق ناقوس الخطر

قال ميشال صليبي، محلل أسواق المال، إن ارتفاع عوائد السندات البريطانية يتجاوز مسألة إعادة التسعير، ويعكس حالة من القلق تجاه أسواق الدين العالمية، في ظل ارتفاع مستويات الدين والتضخم والتوترات الجيوسياسية وضعف النمو الاقتصادي، خصوصاً في بريطانيا.

وأوضح صليبي، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العوامل المؤثرة تختلف بين الاقتصادات؛ فبينما يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقدر من المرونة، تواجه بريطانيا واليابان ضغوطاً أكبر مرتبطة بالنمو والدين العام، ما قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل شراء السندات.

الأصول البريطانية

وأضاف أن بريطانيا لا تواجه في المرحلة الحالية أزمة ديون حادة، مقارنة ببعض الاقتصادات الأوروبية، إلا أن استمرار الضغوط على المدى الطويل قد يزيد المخاطر ويقلل شهية المستثمرين تجاه الأصول البريطانية، بما قد ينعكس على مختلف الأسواق والأصول في البلاد.