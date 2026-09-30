انفجار قرب مركز شرطة بـ زاهدان الإيرانية.. والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث

تجري السلطات الإيرانية تحقيقات بشأن تقارير تحدثت عن وقوع انفجار بالقرب من أحد مراكز الشرطة في مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، في واقعة لا تزال تفاصيلها محدودة حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، وردت أنباء عن سماع دوي انفجار في المنطقة القريبة من مركز الشرطة، لتتحرك الجهات المختصة للتحقق من مصدر الصوت وطبيعة الجسم الذي تسبب فيه، وتحديد ما إذا كان الحادث ناجمًا عن عمل متعمد أو أسباب أخرى.

ولم تتضح حتى الآن بصورة مؤكدة طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تتوافر معلومات موثوقة بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية، ما يجعل التحقيقات الجارية المصدر الأساسي المنتظر لتحديد ملابسات الواقعة.

وتكتسب التطورات في زاهدان حساسية أمنية خاصة، إذ تقع المدينة في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية، التي شهدت خلال السنوات الماضية حوادث أمنية وهجمات استهدفت قوات ومقار أمنية. ومن أبرزها هجوم مسلح استهدف مركز الشرطة رقم 16 في زاهدان عام 2023، وأعلنت جماعة «جيش العدل» مسؤوليتها عنه آنذاك.

كما شهدت زاهدان في سبتمبر 2022 اضطرابات واشتباكات دامية بالقرب من مركز الشرطة رقم 16 والمسجد المكي، وهي أحداث وثقتها منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش.

وفي الحادث الحالي، تبقى أسباب الانفجار وهوية المسؤول عنه — إن كان متعمدًا — غير محسومة، في انتظار ما ستعلنه السلطات الإيرانية عقب انتهاء التحقيقات الأولية.