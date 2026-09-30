على مدار 3 أيام.. الأنبا سيرابيون يلتقي شباب وخدام إيبارشية هولندا | صور

اختتم الأنبا سيرابيون، مطران إيبارشية لوس أنجلوس، زيارته الرعوية إلى إيبارشية هولندا، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت برنامجًا متنوعًا من الصلوات والقداسات واللقاءات مع شباب الإيبارشية والخدام وأبنائها، بحضور نيافة الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا.

شملت الزيارة مجموعة من اللقاءات مع الشباب، حيث التقى نيافته في كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام بمجموعة من شباب من مختلف كنائس الإيبارشية.

وقد بدأ اللقاء بصلاة رفع بخور عشية عيد الصليب المجيد، تلاها محاضرة ألقاها نيافته بعنوان "كيف يكون لي دور في المجتمع".

كما ترأس في اليوم التالي نيافة الأنبا سيرابيون القداس الإلهي احتفالاً بعيد الصليب المجيد في الكنيسة ذاتها. وقبله، شارك نيافته مع الشمامسة والشعب في صلاة رفع بخور باكر، التي تضمنت دورة عيد الصليب المجيد. خلال القداس، ألقى نيافته عظة بعنوان "الصليب علامة المسيحية".

وفي ظهر اليوم نفسه، اجتمع نيافته مع خدام مدارس الأحد والشباب، حيث كان اللقاء حول موضوع "الخادم وعمل النعمة". وفي المساء، التقى نيافته بشباب الخريجين من الجيل الثاني وألقى عليهم محاضرة بعنوان "كيف أخطط لحياتي ومستقبلي".

واختتم الأنبا سيرابيون زيارته الرعوية للإيبارشية بعد أن شمل برنامج زيارته صلوات وقداسات ولقاءات متنوعة مع الشباب والخدام وأبناء الإيبارشية.