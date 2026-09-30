الأنبا ميخائيل يلتقي كهنة حلوان ويشدد على قيمة كل فرد في الرعية|صور

التقى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، بمجمع كهنة الإيبارشية في اجتماعه الدوري، بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة.

حيث واصل نيافته سلسلة تأملاته في الإصحاح السادس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، مستشهداً بالآية المحورية: «لأَنَّكُمْ قَدِ اشْتُرِيتُمْ بِثَمَنٍ. فَمَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيِ للهِ».

وأكد نيافته خلال كلمته أن حياة الكاهن يجب أن تكون تمجيداً لله في الجسد والروح، مشدداً على قيمة كل فرد في الرعية كونهم مفديين بدم المسيح.

كما دعا الآباء الكهنة إلى استيعاب العمل الخلاصي وانعكاسه علي سلوكياتهم اليومية، مع مراجعة النفس وتقييمها في ضوء تعاليم الكتاب المقدس وشروط دخول ملكوت السماوات.

وشهد اللقاء تقديم الأنبا ميخائيل الشكر لمجمع الكهنة على مشاركتهم الفعالة خلال أيام نهضة القديس الأنبا برسوم العريان، مع حثهم على التعريف بالدير وتاريخه.

كما هنأ أربعة من كهنة كنيسة أطلس والمشروع الأمريكي لحصولهم على دبلومة معهد القديس مرقس الرسول للكتاب المقدس بتقدير امتياز، مؤكداً أهمية دور الكاهن كنموذج في التعليم والتعلم.

واختتم نيافته اللقاء بتفقد آخر تطورات إنشاء المسرح المفتوح بالدير برفقة الآباء الكهنة، والقائمين علي هذا العمل، والمقرر افتتاحه ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة.