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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تتهم تايوان بـ "تدنيس ذكرى الشهداء" بسبب انتقاداتها المتعلقة بتاريخ الحرب العالمية الثانية

علم الصين وتايوان
علم الصين وتايوان
أمنية رشاد الجلوي

اتهمت الحكومة الصينية، يوم الأربعاء، تايوان بـ "تدنيس ذكرى الشهداء" من خلال انتقادها لتفسير بكين لأحداث الحرب العالمية الثانية، معتبرة أن التشكيك في الرواية التاريخية لهذا الصراع يمثل خيانة للتاريخ.


وتولي الصين أهمية بالغة لإرث تلك الحرب التي راح ضحيتها ملايين الصينيين إبان الغزو الياباني؛ وقد أشاد كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بالتحالف الذي جمع بلديهما في ذلك الوقت.


غير أن تايبيه ترى أن بكين تشيد بالصين "الخطأ"، إذ أن الحكومة التي كانت قائمة آنذاك هي "جمهورية الصين" التي حاربت إلى جانب الحلفاء، وليس "جمهورية الصين الشعبية" القائمة حالياً.


يُذكر أن حكومة جمهورية الصين كانت قد فرت إلى تايوان عام 1949 عقب هزيمتها في الحرب الأهلية، ولا تزال هذه التسمية هي الاسم الرسمي لها.


وفي معرض حديثها خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في بكين، صرحت تشانغ هان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، بأن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان يسعى لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية.


وأضافت قائلة: "إن هذا يمثل خيانة للتاريخ، وتدنيساً لذكرى الشهداء، وخيانة للأمة".

الصين تايوان الحرب العالمية الثانية الغزو الياباني الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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