الرئيس الإيراني: نتابع بجدية مسؤوليتنا في الحفاظ على أمن الممرات المائية

قال الرئيس الإيراني أنهم يتابعون بجدية مسؤوليتهم في الحفاظ على أمن الممرات المائية الإقليمية وضمان أمن الملاحة.

أضاف الرئيس الإيراني: لدينا نظرة مسؤولة تجاه مضيق هرمز تقوم على ضمان الاستقرار ومصالح دول المنطقة، والأمن المستدام في المياه الإقليمية والممرات المائية يعتمد على التعاون وتحمل المسؤولية من دول المنطقة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستبذل قصارى جهودها لترجمة مذكرة تفاهم إسلام آباد مع الولايات المتحدة إلى واقع ملموس.

قال أن طهران لم تتراجع عن مبادئها في أي بند من بنود المذكرة.

وقال بزشكيان، خلال لقاء مع نشطاء وفاعلين سياسيين واجتماعيين في الأحزاب الإصلاحية، إن عرض مزايا المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وما تحقق خلالها "لا يعني الرضوخ للأعداء، بل يمثل ممارسة للشفافية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن 12 عضوا من أصل 13 في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دافعوا عن قرار إجراء المفاوضات مع واشنطن، معتبرا أن التوافق الذي تم التوصل إليه داخل المجلس بشأن المفاوضات يمثل "إنجازا كبيرا".

وشدد الرئيس الإيراني على أن مذكرة تفاهم إسلام آباد يجب أن تقوم على استراتيجية "رابح-رابح"، قائلا إن بلاده تسعى إلى إعادة السلام والأمن والهدوء إلى المجتمع والمنطقة.

وأكد بزشكيان أن المذكرة لم تمس "أيا من مقومات العزة" حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت ملزمة بتعهدات كان ينبغي تنفيذها خطوة بخطوة، وأن طهران بذلت ما في وسعها للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وفق مبادئ "الحكمة والعزة والمصلحة".

ووصف بزشكيان مذكرة تفاهم إسلام آباد بأنها "وثيقة محورية ومصدر فخر في تاريخ التطورات الإيرانية"، داعيا إلى توضيح مكاسب المفاوضات ونتائجها للرأي العام.