أسعار الوحداتن وآليات التحويل.. بالفيديو الإجابة عن استفسارات المواطنين حول مشروع "بيت الوطن"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للإجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

ويأتي مشروع "بيت الوطن" في إطار جهود الدولة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتوفير فرص للتملك والاستثمار العقاري داخل مصر، إلى جانب دعم جهود تنمية المدن الجديدة والتوسع العمراني.

وتناول الفيديو عددًا من الاستفسارات التي أوضحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الطرح، ومن بينها الأسعار ومواقع الأراضي المطروحة، وآليات التحويل البنكي واسترداد أو ترصيد المبالغ المحولة، فضلًا عن أسبقية الحجز وإجراءات التقديم.

كما أوضح الفيديو أبرز المعلومات المتعلقة بالطرح الحادي عشر، حيث تم توسعة نطاق المدن المطروحة ليشمل 25 مدينة جديدة، إلى جانب زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة إلى نحو 15.5 ألف قطعة، مقارنة بـ 4543 قطعة أرض، بما أتاح خيارات أكثر للمتقدمين.

وخلال الفيديو، أوضحت الوزارة أنه خلال فترة الطرح، أتيح للمتقدمين الذين لم تتناسب قطع الأراضي المحجوزة مع رغباتهم استرداد المبالغ المحولة بالكامل، أو ترصيدها للاشتراك في المراحل القادمة، وفقًا للشروط المحددة لكل مرحلة.

https://www.facebook.com/share/v/1EmRya7FQe/