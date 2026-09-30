تراجع مفاجئ للدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أمس.. وصل لكام في 13 بنكًا

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ليهبط دون مستوى 52 جنيها للشراء في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعد موجة ارتفاع سجلها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقا لآخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك والبنك المركزي المصري.

وجاء هذا التراجع المحدود في سعر الدولار بضغط من تحركات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع استمرار حالة التباين الطفيف بين البنوك في تسعير العملة الأمريكية، وسط متابعة قوية من المواطنين.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في السوق اليوم عند 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري 52.05 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي HSBC

سجل بنك إتش إس بي سي 51.91 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع، بنفس سعر بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل البنك المصري الخليجي 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل بنك التعمير والإسكان 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل بنك كريدي أجريكول 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل المصرف العربي الدولي 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل بنك البركة 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل البنك العقاري المصري العربي 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل بنك الكويت الوطني 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للشراء والبيع بين البنوك اليوم.