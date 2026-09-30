مهرجان VS-FILM يكرم النجم هاني رمزي في حفل افتتاح دورته الثالثة

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا النجم هاني رمزي في حفل افتتاح الدورة الثالثة يوم ٢٨ أكتوبر المقبل بمدينة السويس .

يأتي تكريم المهرجان لهاني رمزي تقديرا لمسيرة نجم قدم عبر أفلامه الكوميدية التي قاربت على ال٤٠ فيلما العديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي إرتبطت بالمواطن المصري البسيط

مثل جواز بقرار جمهوري وعايز حقي ومحامي خلع وظاظا والسيد ابو العربي وصل، وقسطي بيوجعني وغيرها .

يضم رصيد هاني رمزي الفني مايزيد عن الـ٣٥ عمل تليفزيوني ومايقارب الـ١٥ عمل مسرحي والـ١١ مسلسلا إذاعيا و٤ من أعمال الرسوم المتحركة وتجربة وحيدة لفوازير رمضان.

هاني رمزي: تكريمي محطة مهمة

أكد هاني رمزي أن التكريم محطة مهمة في مشوار الممثل تدفعه الي التفكير فيما مضى من مشواره والتخطيط لماهو قادم

وقال: أن هذا التكريم يزيد من حماسه للعودة مجددا الي شاشة السينما بعد فترة توقف لإعادة ترتيب أوراقه الفنية

معربا عن تقديره لإدارة المهرجان لتكريمه بجوار قامات فنية عربية مثل الفنان الكبير أحمد بدير والفنان السعودي الكبير إبراهيم الحساوي

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم المهرجان لهاني رمزي هو تكريم لفنان موهوب ومثقف اختار لنفسه طريقا مختلفا عن أبناء جيله نجح من خلاله في تقديم لون سينمائي تفرد به بين زملائه ورفقاء رحلته الفنية

وقال" أبونار ":أن المهرجان يحرص على تكريم النجوم أصحاب التجارب السينمائية المميزة وأن هاني رمزي صاحب تجربة سينمائية مختلفة .

بدوره قال الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن برنامج تكريمات المهرجان يخضع لمعايير ثابتة في مقدمتها تقديم النجم لأعمال سينمائية قصيرة وأفلام مميزة جمعت بين النجاح الجماهيري والنقدي

موضحا أن النجم هاني رمزي قدم العديد من الأفلام القصيرة التي ظهرت في صورة مشروعات تخرج سينمائية لطلاب أصبحوا نجوما في سماء الإخراج العربي.

مشيرا إلي أن المهرجان سيخصص ندوة تكريمية في اليوم التالي للافتتاح يلتقي فيها هاني رمزي بالجمهور السويسي في حوار مفتوح يتحدث فيه عن محطاته السينمائية والفنية .