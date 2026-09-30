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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة معاناة شريفة ماهر فى أيامها الأخيرة بسبب حجود أبنائها

شريفة ماهر
شريفة ماهر
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شريفة ماهر التى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري. 

بداية الفنانة شريفة ماهر 

ولدت الفنانة شريفة ماهر فى مثل هذا اليوم عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، زوَّجها والدها وهي في عمر 15 عاما؛ لكن زيجتها الأولى لم تكتمل، واتجهت إلى الفن بأدوار صغيرة، وعانت كثيرا في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة.

حياة الفنانة شريفة ماهر

كانت أول بطولة للفنانة شريفة ماهر، في فیلم بلد المحبوب عام 1951، واستمرت في تقديم أدوارها المختلفة، حتى اعتزلت الفن بعد عام 2008؛ بسبب وعكة صحية عقب مشاركتها في مسلسل "عزيز على القلب".

وبدأت شريفة ماهر، الفن بأدوار صغيرة، وشاركت في أفلام أجنبية نظرًا لإجادتها اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

عانت شريفة ماهر، كثيرًا حتى تصل إلى الشهرة، بالرغم من امتلاكها موهبة في التمثيل فضلا عن صوتها الجميل.

آخر أعمال شريفة ماهر، كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 إلا أن وعكة صحية إضطرتها الى الاعتزال .

من أهم اعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و "قصر الشوق" و"رجل له ماضي" .

معاناة شريفة ماهر

وعانت شريفة ماهر من الجحود من أبنائها مؤخرا؛ بعد طعمهم في ثروتها، وطردهم لها، بحسب تصريحاتها في برامج تلفزيونية ومواقع صحفية.

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إنها تعرضت للضرب على يد أبنائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليها.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، أن نجلها شريف، هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها، وأمسك يدها؛ كي توقع على أوراق هي “لا تعلم عنها شيئا” بسبب ضعف نظرها.

شريفة ماهر أعمال شريفة ماهر أفلام شريفة ماهر الفنانة شريف ماهر ذكرى ميلاد شريفة ماهر

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