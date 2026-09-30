لقاء الخميسي تسترجع ذكرياتها عبر إنستجرام بصورة في 2017 | شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بصورة ترجع لعام 2017، ولاقت تفاعلاً وإعجاب الجمهور مسترجعة ذكرياتها مع الفن.

علي الجانب الآخر كان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.