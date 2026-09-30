قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن
1600 سرير.. جامعة العاصمة تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من مجمعها الطبي
صدمة عالمية بعد تحديث جوجل لصور غزة .. دمار مُمنهج يُطال 82% من المباني
موعد مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة خطف برونزية مونديال أندية اليد
أزمة المدارس| احتجاجات طلابية عنيفة تهز فرنسا .. 440 موقوفًا وإصابة 48 شرطيًا
خالد محمود: أحمد العوضي شجّعني للعودة إلى الدراما.. و«سلطان الديب» يحمل العديد من المفاجآت | خاص
نائبة بالشيوخ تنتقد كثرة التقييمات: الأم أصبحت تجلس 24 ساعة أمام الكتب
تعافي أسعار الذهب في مصر .. والجرام عيار 24 يُسجّل 7011 جنيهًا
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
من الحوثيين إلى طهران .. «نيوزويك»: 7 كوارث فجّرتها حرب ترامب على إيران
وزيرة التنمية المحلية: تغيير كبير شهدته القرى المصرية.. ولا عشوائيات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي تسترجع ذكرياتها عبر إنستجرام بصورة في 2017 | شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بصورة ترجع لعام 2017، ولاقت تفاعلاً وإعجاب الجمهور مسترجعة ذكرياتها مع الفن. 

علي الجانب الآخر كان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.

لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدواجن

17 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

جوهر نبيل وياسر إدريس

جوهر وإدريس يخططان لجيل الأولمبياد.. وزير الرياضة في ضيافة «الأولمبية» لبحث برامج إعداد المنتخبات

ياسر ابراهيم

أحمد حسن يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وموقفه من مباراة القمة

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

بالصور

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد