نجوم على قائمة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34

يستعد مهرجان الموسيقى العربية لانطلاق دورته الـ34، وسط تحضيرات مكثفة من المايسترو محمد الموجي، مدير المهرجان، والدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية.



تنطلق الفعاليات خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن قائمة النجوم المشاركين خلال أيام.



ومن أبرز الأسماء المرشحة كل من محمد ثروت، خالد سليم، محمد الحلو، علي الحجار، بخلاف غادة رجب وريهام عبد الحكيم.



وتأتي التحضيرات الحالية بالتزامن مع الاستعداد للإعلان عن تفاصيل برنامج الدورة الجديدة، والتي تتضمن مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية بمشاركة عدد من أبرز نجوم الفن.