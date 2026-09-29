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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
رشا عوني

مع اقتراب بدء شهر أكتوبر، يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسمياً ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي2026 وتأخير الساعة قريباً والمقرر أن يتم يوم جمعة بشكل رسمي. 

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026


يحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي، موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند الانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي.

وكان العمل بالتوقيت الصيفي قد بدأ في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر تطبيقه حتى الموعد المحدد قانونا في نهاية أكتوبر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025

موعد التوقيت الشتوي2026

تتغير الساعة على الهواتف تلقائيا مع تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث تزيد ساعات الليل وتقل ساعات النهار، ولظبط الوقت يدويًا يمكن الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار «الوقت والتاريخ» وتعديل الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع حلول منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، لتبدأ بعد ذلك أول أيام العمل وفق التوقيت الشتوي 2026.

كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر؟

ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الـ 12 صباحًا بعد منتصف الليل، والتي توافق آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر يجب تأخير الساعة 60 دقيقة لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء.

وبالنسبة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة المتصلة بالإنترنت فمن المتوقع أن يتم تحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية.

ومع ذلك يفضل مراجعة إعدادات الهاتف بعد موعد تغيير الساعة والتأكد من ضبط التوقيت بشكل صحيح خاصة في الأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي.

كما يجب مراجعة الساعات الموجودة في السيارات والساعات المنزلية والمنبهات والأجهزة الإلكترونية التي لا تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا.

حين تتقدم الساعة 60 دقيقة.. كيف يتغير يوم المصريين؟ | تفاصيل وموعد تطبيق التوقيت الصيفي - بوابة الأهرام

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟


يأتي اختيار يوم الجمعة لإجراء تعديل الساعة باعتباره إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يساعد على الحد من تأثير تغيير التوقيت على حركة العمل والخدمات والمواعيد، ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع التوقيت الجديد.

هل يؤثر تغيير الساعة على مواعيد العمل والدراسة؟

تأخير الساعة لا يعني تغييرًا تلقائيًا في مواعيد العمل أو الدراسة، وإنما يتعلق بتعديل التوقيت الرسمي للدولة.

وبعد العودة إلى التوقيت الشتوي، يتم التعامل مع المواعيد وفق الساعة الرسمية الجديدة، بينما تحدد كل جهة مواعيد العمل أو الدراسة الخاصة بها وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

مواعيد غلق المحال التجارية في التوقيت الشتوي

وبالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية، تتغير مواعيد إغلاق المحال العامة والمولات التجارية وفقًا للقواعد المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وتكون مواعيد غلق المحال في الأيام العادية عند الساعة 10 مساءً.

بينما تمتد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، حتى الساعة 11 مساءً.

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مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتختلف مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، حيث تمتد ساعات تشغيلها لفترة أطول، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.

وتستمر المطاعم والكافيهات والبازارات في العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، تمتد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحًا.

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