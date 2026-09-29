سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

أكد حازم ممدوح فوزي سفير مصر في جنوب السودان، أن بعثة منتخب مصر ستعود إلى القاهرة صباح غدًا الأربعاء ، وليس عقب نهاية مباراة اليوم .

وقال فوزي، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: بعثة منتخب مصر ستعود صباحا إلى القاهرة، وهنا لا يوجد رحلات مسائية من جنوب السودان وآخر رحلة تكون الساعة 5 مساء ولكن صباح غدًا البعثة ستعود إلى القاهرة .

وأضاف: الملعب شبه ممتلئ قبل مواجهة مصر والسودان وهناك جالية مصرية كبيرة متواجدة لدعم المنتخب في المباراة.

وتابع: سعة الاستاد ٩ آلاف ، وأتوقع أن يكون مكتمل عن آخره في المباراة ، والجميع هنا كان يتمنى تواجد محمد صلاح، ولكن كل مباراة ولها ظروفها وتفهمنا غيابه بسبب أرضية الملعب.

وواصل : دائما نبحث عن مصلحة المنتخب وهذه أول زيارة تاريخيّة لجنوب السودان ، وهناك اهتماما كبير جدا بالمباراة.