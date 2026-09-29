كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للعب على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، المقامة حاليًا على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء تأهل الزمالك بعد فوزه اليوم الثلاثاء على نظيره بينهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، ليحسم المركز الثاني في المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 16-14، وواصل لاعبو الفارس الأبيض تألقهم في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27.

وشهدت المباراة حضور نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد غدٍ الخميس، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.