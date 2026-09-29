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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: الزمالك أمام حيرة بسبب فتوح.. الاستفادة المالية أم الاحتفاظ باللاعب؟

احمد فتوح
احمد فتوح
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن آخر تطورات موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد عقده، في ظل استمرار الجدل حول القيمة المالية للعقد والظروف التي يمر بها النادي.

وأوضح حتحوت أن ملف تجديد فتوح ما زال محل جدل داخل الزمالك، بسبب المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب، إلى جانب الظروف المالية للنادي، وهو ما أدى إلى تأجيل حسم ملف تمديد عقده إلى وقت لاحق.

وأشار إلى أن القلق داخل الزمالك يرتبط أيضًا بقيمة اللاعب الفنية، خاصة أن تأجيل التجديد قد يفتح الباب أمام أندية أخرى للتفاوض معه، موضحًا أن اللاعب سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم مجانًا حال عدم تجديد عقده.

عرض ليبي بـ700 ألف دولار

وكشف هاني حتحوت عن وصول عرض رسمي إلى الزمالك خلال الفترة الحالية، وليس في يناير أو بنهاية الموسم، من أحد الأندية في الدوريات العربية التي لا يزال باب القيد بها مفتوحًا، من أجل الحصول على خدمات أحمد فتوح.

وأوضح أن العرض القادم من أحد الأندية الليبية تبلغ قيمته 700 ألف دولار يحصل عليها الزمالك حال الموافقة على رحيل اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأشار حتحوت إلى أن العرض كان في البداية بقيمة 500 ألف دولار، قبل أن يتم رفعه إلى 700 ألف دولار، وهو ما دفع إدارة الزمالك إلى دراسة العرض بشكل جاد.

انقسام داخل الزمالك حول رحيل فتوح

وأكد حتحوت أن إدارة الزمالك تجد نفسها أمام أكثر من خيار، في ظل إمكانية توقيع فتوح لأي نادٍ خلال يناير المقبل، ثم الرحيل مجانًا بنهاية الموسم، وهو ما يضع النادي أمام مفاضلة بين الاستفادة المالية من العرض الحالي أو الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم.

وقال إن هناك أصواتًا داخل الزمالك تؤيد رحيل اللاعب والاستفادة من المقابل المالي، خاصة مع وجود تحفظات لدى البعض على بعض الأمور الانضباطية المتعلقة به، بينما يرى اتجاه آخر أن رحيله سيخلق أزمة فنية بسبب صعوبة تعويضه في ظل عدم قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة حاليًا.

وأضاف أن هناك من يرى أن استمرار فتوح رغم عدم رغبته في التجديد قد لا يحقق الاستفادة المطلوبة للنادي، في الوقت الذي يتمسك فيه آخرون بوجوده بسبب الحاجة الفنية إليه.

أزمة في مركز الظهير الأيسر

وتطرق حتحوت إلى صعوبة تعويض فتوح حال رحيله، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يمتلك في مركز الظهير الأيسر سوى محمود بنتايك، بالإضافة إلى أحمد الخضري، الذي يمثل أحد العناصر الشابة بالفريق.

وأوضح أن البعض قد يتساءل عن إمكانية تعويض فتوح من خلال توظيف لاعبين آخرين، خاصة أنه شارك في بعض الأحيان في مركز خط الوسط، إلا أن الزمالك يمتلك عددًا من اللاعبين في مركز 8، من بينهم عبد الله السعيد ومحمد شحاتة ومحمد السيد وأحمد ربيع وآدم كايد، مع إمكانية مشاركة أحمد ربيع أيضًا في مركز 6.

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على أن ملف أحمد فتوح أصبح مطروحًا أمام إدارة الزمالك، في ظل وجود عرض ليبي بقيمة 700 ألف دولار، وأن القرار النهائي يرتبط بمدى مناسبة المقابل المالي مع احتياجات الفريق الفنية واستحقاقاته خلال الموسم الحالي.

بنادي الزمالك أحمد فتوح إدارة الزمالك ومحمد شحاتة عبد الله السعيد محمود بنتايك

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