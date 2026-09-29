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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جديد في الزمالك.. معسكر القمة وملفات إدارية وقضية المثلوثي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

تشهد أروقة نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة عددًا من التطورات على المستويين الفني والإداري، بالتزامن مع استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة القمة المقبلة.

معتمد جمال يقرر إقامة معسكر مغلق قبل القمة

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية، قبل مباراة القمة بخمسة أيام، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية للمواجهة المرتقبة.

ويأتي قرار المدير الفني بهدف توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، والعمل على تجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل مواجهة الأهلي.

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مساء الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز الملفات المطروحة خلال الاجتماع، ملف النادي الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب دراسة العروض المقدمة من المستثمرين بشأن شركة الكرة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الخارجية الخاصة بالنادي.

اعتذار إماراتي عن استضافة السوبر المصري

وفي سياق آخر، اعتذرت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم بطولة السوبر المصري داخل دولة الإمارات.

ويتجه اتحاد الكرة إلى دراسة عدد من العروض الخارجية الأخرى لاستضافة البطولة، مع بحث إمكانية إقامة السوبر من مباراة واحدة داخل مصر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مناسب بشأن الاستضافة الخارجية.

إخطار من فيفا بشأن قضية حمزة المثلوثي

وعلى صعيد آخر، تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن القضية المرفوعة من التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق السابق، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وتبلغ قيمة المستحقات محل النزاع نحو 160 ألف دولار، وسط تحركات من جانب النادي لبحث تفاصيل القضية وموقفه القانوني منها.

الزمالك معتمد جمال اخبار الزمالك

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