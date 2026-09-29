6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن ملامح جديدة بشأن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مشيرًا إلى أن 6 أفراد داخل مجلس إدارة النادي الحالي لن يخوضوا الانتخابات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. 6 أفراد داخل مجلس الزمالك لن يخوضوا الانتخابات المقبلة».

وبدأت ملامح انتخابات نادي الزمالك المقبلة في الظهور تدريجيًا، رغم أن السباق لم يدخل مرحلته الرسمية حتى الآن، وسط حالة من الترقب داخل القلعة البيضاء بشأن الأسماء التي ستقرر خوض المنافسة، والتحالفات التي يمكن أن تتشكل خلال الفترة المقبلة.

ويترقب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل الرسمية الخاصة بالانتخابات، إلى جانب موقف أعضاء المجلس الحالي من الاستمرار أو خوض المنافسة على مقاعد جديدة.

ولم يكشف أحمد حسن عن أسماء الأفراد الستة الذين أشار إلى عدم خوضهم الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي تتواصل فيه التكهنات بشأن شكل المجلس الجديد والمرشحين المحتملين للمنافسة.