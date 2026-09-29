إعلام يمني: معارك عنيفة بين القوات المسلحة والحوثيين في كهبوب والشريرة

أفادت وسائل إعلام يمنية باندلاع معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيات الحوثي في جبهتي كهبوب والشريرة جنوب غربي البلاد، وسط تصاعد حدة المواجهات الميدانية في المنطقة.

وذكرت المصادر أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات مباشرة مع عناصر الحوثيين في عدد من المواقع، بالتزامن مع تحركات عسكرية تهدف إلى التصدي لمحاولات التقدم والهجمات التي تنفذها الجماعة في محيط الجبهتين.

وتأتي هذه المواجهات في ظل استمرار التوتر العسكري في عدد من الجبهات اليمنية، وسط تحركات ميدانية متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما لم تتضح حتى الآن بشكل رسمي حصيلة الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن المعارك.

وتحظى جبهتا كهبوب والشريرة بأهمية ميدانية بالنظر إلى موقعهما جنوب غربي اليمن، ما يجعل التطورات فيهما جزءًا من المشهد العسكري المتواصل في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية من البلاد.