قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام يمني: معارك عنيفة بين القوات المسلحة والحوثيين في كهبوب والشريرة
بالتزامن مع انتصارات أكتوبر.. انطلاق معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل الأحد المقبل
عملوه ساندوتش.. حسام غالي يتحدث عن مصير حسام حسن وهجوم الجميع عليه
ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل
على قلب رجل واحد.. أحمد شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان
انفجارات عنيفة تهز كييف.. تحذيرات من صواريخ باليستية وهجوم جوي روسي
أمريكا والصين تتفقان على خفض رسوم واردات بقيمة 60 مليار دولار
صلاة الحاجة ودعاؤها المستجاب.. كيف تصليها وما الدعاء الوارد فيها؟
ما أسباب تراجع أسعار الذهب خلال التداولات الحالية؟.. رئيس الشعبة يجيب
زيادة متوقعة 5 أو 6%.. رئيس تجارية الجيزة يكشف مستقبل أسعار السلع الغذائية
كل ما تريد معرفته عن دونج فينج هيوج.. وكم سعرها في السعودية؟
لم أعرض عليهم شيئا.. ترامب ينفي تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام يمني: معارك عنيفة بين القوات المسلحة والحوثيين في كهبوب والشريرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام يمنية باندلاع معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيات الحوثي في جبهتي كهبوب والشريرة جنوب غربي البلاد، وسط تصاعد حدة المواجهات الميدانية في المنطقة.

وذكرت المصادر أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات مباشرة مع عناصر الحوثيين في عدد من المواقع، بالتزامن مع تحركات عسكرية تهدف إلى التصدي لمحاولات التقدم والهجمات التي تنفذها الجماعة في محيط الجبهتين.

وتأتي هذه المواجهات في ظل استمرار التوتر العسكري في عدد من الجبهات اليمنية، وسط تحركات ميدانية متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما لم تتضح حتى الآن بشكل رسمي حصيلة الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن المعارك.

وتحظى جبهتا كهبوب والشريرة بأهمية ميدانية بالنظر إلى موقعهما جنوب غربي اليمن، ما يجعل التطورات فيهما جزءًا من المشهد العسكري المتواصل في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية من البلاد.

إعلام يمني القوات المسلحة الحوثيين كهبوب الشريرة معارك عنيفة القوات المسلحة اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

الحريق

النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي في ندوة «المرأة وأثرها على الحضارة»

وزير الطيران المدني

الحفني يشارك «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»..ويؤكد: الطيران ركيزة أساسية لدعم نمو الحركة السياحية

قمة

النقل الذكي يتجه نحو نماذج أكثر مرونة وتكاملا مع الخدمات الرقمية

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد