صلاة الحاجة ودعاؤها المستجاب.. كيف تصليها وما الدعاء الوارد فيها؟

تعد صلاة الحاجة من النوافل التي يلجأ إليها المسلم عندما يحتاج إلى أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، فيتوجه إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء، ويبحث كثيرون عن كيفية صلاة الحاجة ودعائها، وهل هناك دعاء مخصوص لها، وما صحة الحديث الوارد في ذلك.

دعاء صلاة الحاجة

وقد ورد حديث في صلاة الحاجة يتضمن الدعاء المعروف: “لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم”، لكن أهل الحديث اختلفوا في درجة الحديث الوارد في صلاة الحاجة، ولذلك لا يصح الجزم بأن لها صيغة دعاء واحدة ثابتة لا يجوز غيرها.

ويمكن للمسلم أن يدعو بعد الصلاة بما شاء من الأدعية المشروعة، ومن ذلك:

لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

ومن أجمل صيغ دعاء صلاة الحاجة أن يقول: اللهم إني أسألك تيسير أمري، وقضاء حاجتي، وتفريج همي وكربي، واكتب لي الخير حيث كان، وارضني به.

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها

وعن كيفية صلاة الحاجة بالتفصيل وضّحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجة من الأمور المستحبة، وهي عبارة عن ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما المصلي الفاتحة ثم ما تيسر، وبعد الصلاة يُثْني على اللَّه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد في السنة.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعا الرسمي، عن حكم صلاة الحاجة قالت الإفتاء إن صلاة الحاجة هي ما تُصلَّى لقَضَاء الحاجة، وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنَّها مستحبة.

أفضل الأدعية لقضاء الحوائج وتيسير الأمور

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

- «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».